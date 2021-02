MONITEUR ACTIF YAMAHA MSP3A

La très polyvalente enceinte de monitoring MSP3 fait place à la MSP3A, qui offre un évent spécifique pour des basses plus précises, ainsi qu’un design plus simple et élégant. Doté d’un woofer de 4’’ et d’un tweeter de 0,8’’ associés à une amplification intégrée de 22 W, la MSP3A offre une reproduction sonore fidèle et, comme son prédécesseur, dispose de nombreuses entrées (RCA, XLR et jack 6,35) et commandes (niveau, graves et aigus). Elle est compatible avec de multiples supports optionnels. La MSP3A est adaptée aux petits studios et installations de post-production, pour le monitoring des instruments électroniques et les systèmes surround. ■