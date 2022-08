Moniteurs studio Focal Solo6 et Twin6

Le fabricant français annonce deux versions au design retravaillé de ses enceintes de monitoring Solo6 et Twin6. Dans ces moniteurs de studio créés il y a 15 ans se retrouve l’héritage de Focal, mais les haut-parleurs ont été repensés. Le tweeter est désormais au béryllium et à dôme inversé, et le woofer est inédit. Les amplificateurs ont aussi été revus. Les enceintes proposent un mode Focus qui n’utilise que le ou les woofers pour reproduire la réponse des Auratone. Pour conclure, l’ébénisterie a été retravaillée, et des points d’accroche ont été ajoutés pour les installations immersives murales ou au plafond. ■