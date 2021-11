ls se nomment PMC6, PMC6-2 et PMC8-2 et s’associent avec les caissons de grave PMC8 Sub et PMC8-2 Sub. Ils remplacent la série Twotwo mais en gardent la signature sonore. Les différences résident dans les amplis DSP de classe D, mais aussi dans l’aspect acoustique. Les différents modèles permettent à chacun de choisir le sien selon la situation. ■