Montarbo B112

Si la marque existe depuis 1962, elle a du mal à trouver sa place dans l’offre des enceintes amplifiées en France. En termes de qualité de fabrication et de finition, la B112 proposée en ce 21e siècle est pourtant au-dessus de la moyenne. La finition est remarquable. Grille, aspect de surface, caoutchouc antidérapant sur les trois poignées, petit bouchon pour obstruer les inserts destinés au levage, tout est soignée, rien à dire si ce n’est bravo Montarbo ! Le haut-parleur de grave est poussé par une bobine de 2,5’’, le moteur est en 1,35’’.

Le pavillon présente des angles de 90° en horizontal et 60° en vertical. Sur le plan dimensionnel, pas de grande surprise : 625 x 365 x 325 mm (h x l x p) et 18 kg. L’enceinte peut être utilisée en retour de scène posée sur le sol, aigu à droite ou à gauche. L’angle formé entre la face avant et le sol est identique quel que soit le sens utilisé, il est de 40°. Les deux positions de placement sur un pied sont de 0° (vertical) et 7,5°. La transmission du signal audio Bluetooth vers deux enceintes est possible, cela permet une diffusion en stéréo.