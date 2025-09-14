TSV propose désormais trois formations courtes certifiantes permettant la validation de blocs de compétences du titre Technicien·ne du Spectacle Vivant (RNCP n°39988 – niveau 4).
Spécialisez-vous en sonorisation, lumière/vidéo ou technique de plateau/décor, avec des modules ciblés, pratiques et reconnus. Ces parcours s’adressent aux professionnel·les en activité, aux technicien·nes souhaitant faire reconnaître leurs savoir-faire et monter en compétences rapidement. Pour consulter les prérequis nécessaires et retrouver tous les contenus détaillés, rendez-vous sur www.formation-tsv.fr