sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

Reportages

Bancs d'essais

Tutoriels

Vidéos

S'abonner
s'abonner

Mosaico XL+ Prolights

2 Déc 2025 | News Lumière & Vidéo

62 SONO MAGAZINE NEWS PROLIGHTS MOSAICOXLPLUS

Le Mosaico XL+ est un projecteur LED conçu pour diffuser textures, images et gobos sur des paysages et des bâtiments. Il fournit un flux lumineux de 23 600 lm, avec un indice IP66 et un traitement anticorrosion C5M. Les différents effets sont combinables : zoom de 6,8 à 52,1°, gobos rotatifs, roue d’animation, trichromie CMJ, CTO, prisme, iris et deux filtres Frost. Le projecteur intègre un module de couteaux asservis pour délimiter précisément les surfaces à éclairer. Il dispose de connecteurs DMX et d’un module CRMX + W-DMX pour le contrôle sans fil, ainsi qu’un mode Auto permettant de programmer et restituer des scènes, séquences et shows via un calendrier et une horloge interne.

Abonnez-vous

et accédez à l’ensemble des contenus en illimité

S'abonner
abonnement sonomag
Loading...