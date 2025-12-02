Le Mosaico XL+ est un projecteur LED conçu pour diffuser textures, images et gobos sur des paysages et des bâtiments. Il fournit un flux lumineux de 23 600 lm, avec un indice IP66 et un traitement anticorrosion C5M. Les différents effets sont combinables : zoom de 6,8 à 52,1°, gobos rotatifs, roue d’animation, trichromie CMJ, CTO, prisme, iris et deux filtres Frost. Le projecteur intègre un module de couteaux asservis pour délimiter précisément les surfaces à éclairer. Il dispose de connecteurs DMX et d’un module CRMX + W-DMX pour le contrôle sans fil, ainsi qu’un mode Auto permettant de programmer et restituer des scènes, séquences et shows via un calendrier et une horloge interne.