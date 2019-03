MOVER, LE TRANSDUCTEUR À PISTON SIGNÉ POWERSOFT

On connaissait le M-Force, voici le Mover. Dans sa version « Direct drive », ce moteur magnétique assure un débattement de +/-15 mm. Associé à une surface à déplacer (plancher flottant, fauteuil, etc.), il fait à proprement parler entrer en mouvement l’assistance. On l’imagine dans les salles de cinéma, les espaces de réalité virtuelle, de simulation, ou tout autre lieu à sensations. Dans la version Inertiel Drive, le Mover se solidarise à une surface qu’il utilise pour reproduire les très basses fréquences. Powersoft a créé des presets pour une utilisation du Mover avec ses amplis, avec générateur de sub harmoniques permettant de descendre jusqu’à 5 Hz.■