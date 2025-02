La tournée « Crash Cœur Tour », entamée en novembre 2024, emmènera Eddy de Pretto dans les grandes villes de France. La société MPM, en charge de toute la technique, a fourni le système de diffusion Adamson VGt et a notamment déployé en décembre dernier 72 x VGt et 30 x e219 pour la date à l’Accor Arena de Paris-Bercy, qui affichait complet pour l’occasion. VGt est une enceinte line array grand format offrant trois directivités : standard, cardioïde et hyper cardioïde. VGt intègre huit transducteurs, une amplification classe D, un DSP en réseau AVB-Milan et un système de montage Autolock. La tournée se poursuit avec Julien Decarne (façade) Matthieu Speck (retours) et Thibaud Leboucher (système).