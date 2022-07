MRS Compact-1500

MRS, un nouveau venu sur le marché de l’enceinte et matériel audio, tape fort avec son modèle compact. La fabrication soignée fait appel au bois pour la caisse qui est revêtue d’une peinture légèrement texturée soigneusement appliquée. La grille avant est doublée par l’intérieur d’un tissu limitant les infiltrations d’eau en cas de pluie. Tous ces petits détails sont plutôt généralement rencontrés chez les fabricants de renom.

La Compact-1500 est dédiée aux musiciens sans que cela ne soit exclusif. La position de travail de l’enceinte à l’horizontal légèrement inclinée façon retour de scène et le « look » des potentiomètres très ampli de guitare confirment la clientèle visée. Côté dimensions, la largeur est de 390 mm x 280 mm de profondeur et 290 mm de haut soit un volume de 31,67 dm3 pour une masse de 12 kg. À l’arrière de l’enceinte, la partie recevant les connecteurs et les commandes est à la fois superbe (c’est subjectif) et ultra complète (c’est objectif !).

Les trois principales entrées du mixeur sont identiques et peuvent recevoir un signal microphone et ins-trument haute impédance. Ici pas de niveau ligne, c’est une enceinte pour les musiciens. Les entrées ligne se font donc sur deux mini-jack. Sur celles-ci, il est possible de régler le niveau, les graves, les médiums et les aigus, ainsi qu’un effet de type reverb, chorus ou délai, ou encore la combinaison de plusieurs effets. Sortie et réglage du niveau casque, streaming audio, insert pour une pédale ou effet externe, tout est là et il ne manque pas grand-chose…

L’application proposé par MRS permet de compléter agréablement l’offre des réglages disponibles physiquement sur l’enceinte, avec entre autres pour chaque entrée un égaliseur graphique sept bandes, des générateurs d’harmoniques, des anti-larsen, des réglages d’effets et même un sounpad disposant de vingt sons préenregistrés.