MSC Distribution, acteur majeur du marché de l’audiovisuel français s’allie à Bose Professional pour la revente de ses solutions audio. Dans le cadre de cette collaboration, MSC Distribution, également connu sous le nom de Mega Sound Concept, assurera la vente et l’intégration de la gamme étendue de solutions audio Bose Professional.

Depuis sa création en 1997, MSC Distribution est un partenaire de confiance pour les revendeurs, les prestataires de services, les loueurs, les boîtes de nuit et les salles de spectacle, partout en France. S’appuyant sur un catalogue comprenant 28 marques et plus de 2800 références, MSC Distribution est reconnu pour son engagement en faveur de la qualité, de la fiabilité et de la satisfaction de ses clients.

« MSC Distribution est fier de devenir un nouveau revendeur et intégrateur système pour Bose Professional en France », déclare Emeric Leloutre, « Cette collaboration nous permet d’offrir à nos clients l’accès aux solutions audio renommées de Bose Professional, et renforce encore notre engagement à offrir au marché français les produits et les services de la plus haute qualité. »

MSC Distribution s’appuie sur des atouts-clés, par exemple son entrepôt ultramoderne de 12 000 m² en région parisienne assurant des livraisons rapides et efficaces sous 24 heures, des standards de service exceptionnels proposant des contacts dédiés pour la technique, le chiffrage, l’accompagnement dans la gestion des projets, la logistique etc.

« Nous sommes ravis de nous associer à MSC Distribution pour développer le domaine d’utilisation des solutions audio innovantes de Bose Professional dans toute la France », précise Julien Coblence, Responsable territorial pour Paris et Nord-Est de la France. « Leur grande expérience, leur service attentif et leur forte présence sur le marché en font un partenaire idéal pour nous aider à répondre à la demande d’équipements audio professionnels en France. »

MSC Distribution est la branche professionnelle de Sonovente, le premier site de vente en ligne de musique en France. MSC Distribution est stratégiquement positionné pour amplifier l’installation des solutions audio de Bose Professional sur le marché Français. Cette collaboration souligne l’engagement des deux sociétés à fournir des solutions audio haut de gamme et un service exceptionnel à leurs clients dans toute la France.Pour plus d’informations sur MSC Distribution, veuillez consulter le site www.msc-distribution.com.