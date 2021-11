MTS LONGUE PORTÉE DISPONIBLE EN FIN D’ANNÉE

Chez Electro-Voice, introduction mondiale de la série MTS de systèmes point source à large bande et haut rendement. Chaque modèle MTS est équipé de quatre woofers de 15” et de deux haut-parleurs de compression coaxiaux à moyenne/haute fréquence. Le système est capable de générer plus de 151 dB SPL de crête avec une directivité adaptée pour les applications à très longue portée. La série MTS comprend 16 modèles basés sur deux configurations standard à trois voies (MTS-4153) avec une couverture de 60 x 40° ou 40 x 30° et deux configurations cardioïdes (MTS-6154). Deux classes de résistance aux intempéries sont proposés, partielle (PW) ou complète (FW), ainsi qu’un indice de protection IP 55. ■