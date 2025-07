Le digne successeur de Tracks Live

Simple, stable, polyvalente et gratuite, l’application audionumérique Tracks Live, distribuée en son temps par Waves, était largement utilisée par les ingénieurs du son live, que ce soit pour l’enregistrement multipiste ou le virtual soundcheck. Mais sa mise à jour avait cessé d’être assurée au-delà de macOS 10.14.5 et Windows 7-10. Tracks Live est mort, vive LiveTrax !

Plus de peur que de mal, donc. Le nom a changé, à la marge, mais les formidables capacités de ce DAW multipiste restent toujours accessibles. Paul Davis, le développeur historique de l’application, est toujours à la manœuvre. Il utilise pour LiveTrax, comme c’était le cas pour Tracks Live, la base de sa station audionumérique libre open source Ardour, méconnue du grand public bien que très puissante et… gratuite. Et c’est Harrison Audio, marque historique de mixeurs de studio, qui signe désormais le produit.

Damien Bertrand à sa console SSL de façade pour le mixage de la tournée Philippe Katerine Zouzou Tour.

LiveTrax 2 est largement utilisé pour le soundcheck.

Focalisée sur l’essentiel, LiveTrax n’en propose pas moins les outils familiers du mixage moderne,

comme cet analyseur spectral en temps réel, ou la fenêtre d’affichage des niveaux des différentes pistes.

Harrison Audio, le nouvel ancien acteur

Pour les plus jeunes d’entre nous, soulignons qu’Harrisson Audio a été créé dans les années 1970 à Nashville, aux États-Unis. Son initiateur Dave Harrisson n’est ni plus ni moins que l’inventeur du principe de la console InLine, particulièrement pertinente avec les magnétophones multipistes de l’époque. Harrisson est un nom qui a fait briller les yeux des ingénieurs du son studio et cinéma pendant des décennies, en analogique tout d’abord, puis avec contrôle numérique dès 1985, et ensuite en audionumérique. Des consoles live sont aussi produites. Plus de 1 500 de ces modèles très haut de gamme ont été vendus dans le monde.

Les albums phare d’artistes comme Michael Jackson, ABBA, Led Zeppelin, Genesis, David Bowie, The Rolling Stones… ont été réalisés sur Harrisson, tout comme de multiples films. En 2023, la société est acquise par SSL, marque du groupe Audiotonix, qui compte également DiGiCo, Calrec et Allen & Heath dans ses rangs. Signée Harrisson donc, l’application LiveTrax s’intègre désormais parfaitement dans le workflow des consoles Allen & Heath et SSL Live, mais pas seulement, pour offrir une solution d’enregistrement multipiste et de virtual soundcheck.