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Muse Fresnel 70CT+ Prolights

19 Sep 2026 | News Lumière & Vidéo

41 SONO MAGAZINE NEWS PROLIGHTS MUSE FRESNEL70CT ESL France

Le Muse Fresnel70CT+ est une lyre Fresnel compacte dotée d’une source LED à six composantes couleur de 1 000 W pour un flux de près de 29 000 lm. Elle intègre la calibration Spektra offrant une haute aptitude lumineuse (IRC 98,8, R9 97,1, TLCI 97) et un rendu identique dans le même espace colorimétrique CIE1931 entre différentes unités. Son zoom 10-60 ° s’appuie sur une lentille en verre de 200 mm et quatre couteaux asservis, une banane rotative, un iris et un frost linéaires viennent compléter sa polyvalence. Cette lyre précise conviendra aux applications en télévision, captation, cinéma, théâtre ou opéra.

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