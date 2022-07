Musée de cire de Barcelone

Pour ce projet, le département des projets d’Ecler, sous la responsabilité de Marc Rovira, a collaboré avec le studio d’architecture Pascuals Design. Les compétences de différentes entreprises du secteur AV comme Lafarga & Herranz, Block L’Audiovisuel et Metro Electrónica ont également été déterminantes dans la réalisation du projet, avec des exigences d’automatisation des processus audiovisuels, le contrôle via des panneaux personnalisés, et une synchronisation complète du contenu audio et vidéo. Il était aussi nécessaire d’obtenir une compatibilité totale entre les systèmes Ecler et les équipements Crestron qui contrôlent l’ensemble du musée (éclairage, audio et vidéo).

La solution

Le bureau d’études d’Ecler a imaginé une installation audio analogique et numérique architecturée sur un réseau Dante. La matrice MIMO4040DN est le cœur de distribution des signaux audio à travers les 28 zones du musée. Outre cette matrice, sept interfaces numériques DN44BOB sont réparties sur les trois niveaux et fonctionnent comme des convertisseurs audio. L’ensemble est géré par le logiciel EclerNet Manager. Cette solution représente une réduction importante de coûts de câblage avec l’avantage supplémentaire de pouvoir configurer le système à partir de n’importe quel point d’accès au réseau ou même à distance via Wi-Fi.

Implantation

Dans la salle de contrôle du niveau zéro est installé le rack principal, comprenant la matrice numérique MIMO4040DN et sept lecteurs DUO-NET en tant que sources sonores à deux canaux, connectés au réseau et gérés via EclerNet Manager.

La matrice MIMO4040DN dispose de 40 entrées et sorties, huit en analogique et 32 en réseau Dante. Pour optimiser la configuration, les entrées analogiques, du moins sept d’entre elles, sont utilisées pour collecter les sorties audio de trois des lecteurs DUO-NET. Les quatre autres, soit huit autres canaux analogiques, sont connectés à deux interfaces numériques DN44BOB, chaque interface comportant huit entrées sorties analogiques converties en Dante. Les signaux audionumériques sont alors orientés vers la matrice MIMO4040DN.

L’ensemble des sorties analogiques de la matrice MIMO4040DN et des interfaces DN44BOB, soit un total de 16 canaux, alimente les 27 haut-parleurs de l’étage principal via cinq amplificateurs haute impédance eHSA.

Située à l’intérieur du la salle de contrôle, la console de radiomessagerie PAGENETDN est capable non seulement d’envoyer des annonces publiques, mais aussi de contrôler tous les niveaux de sortie de la matrice et les informations des lecteurs via l’écran tactile 10″. Il a aussi été créé un panneau protégé par mot de passe qui permet de modifier tous les niveaux de volume des zones. Il est accessible depuis le PAGENETDN ou depuis n’importe quel appareil intelligent à l’aide de l’application Ecler UCP v2.

Les commandes de transport des lecteurs DUO-NET sont données par l’infrastructure Crestron.