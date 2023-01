Faisant équipe depuis 2015 avec Woody Allen, Vittorio Storaro a récemment participé au tournage parisien d’un film annoncé comme l’ultime réalisation du cinéaste new yorkais. Vittorio Storaro y a introduit les Muses of Light, la série de projecteurs LED développés avec Desisti et baptisés des noms des neuf filles de Zeus. ■