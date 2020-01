MUSIC TECH FRANCE : UNE NOUVELLE FÉDÉRATION

Annoncée le 18 octobre à l’occasion du MaMa, cette nouvelle structure associative a été créée par regroupement d’une vingtaine de structures françaises, acteurs d’envergure dans les domaines de l’innovation technique dans la musique. Elle a pour objectif de fédérer, en favorisant les synergies via des échanges, autour de solutions techniques ou d’opportunités de collaboration business, notamment, mais aussi de faire connaître leur savoir-faire en France et à l’étranger ou de les rendre plus visibles auprès des professionnels de la musique et des institutionnels. Music Tech France souhaite ainsi s’inscrire dans la dynamique de la création prochaine du Centre national de la musique. ■

Pour plus d’informations : https://www.musictechfrance.com