MUSICORA 2021 prépare sa 31ème édition

Comme beaucoup d’événement cette année, la 31e édition de Musicora qui devait avoir lieu en 2020, a été contrainte de reporter son rendez-vous annuel de La Seine Musicale, et se déroulera du 4 au 6 juin 2021 à La Seine Musicale, en partenariat avec le Département des Hauts-de-Seine.

Le rendez-vous de la musique et des musiciens, proposera un programme riche en rencontres, concerts, conférences et ateliers.

Des thèmes tels que l’éducation artistique et culturelle ou la musique de films seront spécialement déclinés autour de différents événements.

Une zone d’exposition composée de villages thématiques offrira également aux visiteurs une nouvelle expérience avec les exposants, afin de comprendre et d’appréhender au mieux la pratique musicale sous toutes ses formes. ■