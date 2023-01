Fabien Camedda et l’équipe de Prestatek se sont rencontrés deux ans et demi avant que l’idée de Musikam ne devienne une réalité. C’était lors d’une fête de la musique où Hugo, le fils de Fabien, se produisait en tant qu’artiste. Des atomes crochus et un bon lot de compétences professionnelles ont fait le reste. Prestatek Events devient l’intégrateur qui va accompagner le projet Musikam de bout en bout.

La promesse de Musikam tient en deux points. Proposer une expérience de karaoké d’une qualité incomparablement supérieure à ce qu’il est possible d’obtenir dans le milieu domestique d’une part, avoir la possibilité de boire un verre dans un bar de qualité au sein d’une salle de concert d’autre part.

En agrégeant sur un même lieu des box de karaoké et une salle de spectacle, Musikam crée un concept qui n’existe nulle part ailleurs. Les moindres détails ont été imaginés par Fabien Camedda. Par exemple le bar qui, plutôt que de se situer au fond de la salle de spectacle, court tout le long de celle-ci. Ainsi, chacun des spectateurs ne se trouve jamais bien loin du bar, et peut continuer à suivre le show pendant qu’il commande ou consomme.

Particularité de l’activité, nous précise Fabien, le karaoké s’adresse à une population extrêmement disparate. Du plus jeune au plus vieux, du plus riche au plus nécessiteux, et du plus chic au plus décontracté de nos concitoyens.

Un site polyvalent

Du point de vue de la technique, l’une des premières consignes s’exprimait dans la recherche d’un système de diffusion sonore qualitatif et pertinent, tout à la fois pour le karaoké, pour la diffusion de contenus audiovisuels en streaming, et pour celui d’événements sportifs en direct.

Le défi était confié à l’équipe de Prestatek Events, dirigée par Fabrice Feret. Après des études en régie lumière, Fabrice a travaillé pendant quinze ans pour un important prestataire audiovisuel, jusqu’à en devenir directeur technique. Il crée Prestatek Events en 2012, avec une focalisation sur la prestation technique. En 2019, et après avoir travaillé dans le département intégration d’une importante structure bretonne, Yoann Blanchet rejoint Prestatek pour y développer les activités d’intégration. Musikam est son premier gros projet chez son nouvel employeur.

Pour répondre à la demande de Musikam, la première étape a été de créer dans les locaux de Prestatek une salle test, équipée comme le seront les futures box de karaoké. Porteur du projet, Fabien y invite des amis pour tester le système, mais aussi ses financiers, pour les convaincre. Trois systèmes de son différents sont installés, que les invités cobayes doivent évaluer. Idem pour les luminaires. Les premiers choix se dessinent, qui vont conduire au Musikam d’aujourd’hui.

Les salles de karaoké

Occupant une aile dédiée du site, douze box privatives, qui disposent de thématiques personnalisées en termes de décoration et d’ambiance, peuvent respectivement accueillir jusqu’à 10 à 50 personnes. Elles sont destinées à la location pour le karaoké, sur la base du répertoire Karafun business, qui permet aux clients de disposer d’un choix parmi plus de 50 000 chansons.

Pour la sonorisation, chaque salle accueille un système triphonique Fohhn, dimensionné en fonction de la taille du lieu. Les salles les plus intimes, jusqu’à dix personnes, sont dotées de deux colonnes LX60 associées à un sub AS10. La salle moyenne accueillant 30 personnes est dotée et deux références LX 100 plus un sub AS22, tandis que la grande salle affiche deux modèles LX150 plus un sub AS31.

Bien au-delà du seul rôle de fournisseur et installateur de matériel, Prestatek Events a activement collaboré avec les différentes entreprises impliquées dans la réalisation de Musikam pour intégrer avec le plus d’élégance possible les équipements.

Une des collaborations majeures s’est réalisée avec le menuisier pour l’intégration des interfaces utilisateurs, colonne de diffusion et subs, en gardant à l’esprit non seulement l’esthétique, mais aussi la commodité d’installation.

Les deux colonnes sont implantées dans chaque salle de part et d’autre de l’écran principal. Le sub est localisé en fonction des possibilités de l’agencement sur mesure propre à chaque pièce. Les équipements techniques sont parfaitement intégrés dans les menuiseries, et des trappes articulées donnent un accès facile aux différents éléments pour une maintenance éventuelle.

La reverb

Dans l’univers parfois ingrat de l’artiste de karaoké amateur, la reverb est un artifice d’habillage sonore indispensable, bien qu’abstraite pour la plupart des utilisateurs. Comment en effet mettre en place une ergonomie suffisamment performante pour répondre aux besoins, mais suffisamment simple pour être utilisable par tout un chacun ?

En moteur de reverb, l’intégrateur a choisi le module TC Electronics M100, mais celui-ci est dissimulé sous la trappe, avec la technique. Le programme de réverbération et ses paramètres associés sont choisis une fois pour toute et seul le dosage de la quantité de réverb ajoutée au signal se réalise par les clients via le panneau de contrôle de l’interface utilisateur.