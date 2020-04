MUSIQUE D’AMBIANCE AVEC AUDAC

Le fabricant collabore désormais directement avec Spotify et Soundtrack Your Brand, deux banques de contenus audio, pour délivrer, à travers son matériel installé, de la musique dans les espaces publics, magasins, hôtels ou encore centres commerciaux. L’importation des listes de lecture et leur programmation suivant l’heure et le jour, pour adapter l’ambiance au moment, se réalisent directement en ligne. Et cela à partir de l’énorme offre de musiques libres de droit que proposent les plateformes, sans se soucier, donc, des redevances à régler avec des contenus traditionnels. Techniquement, il suffit d’insérer dans le rack Audac XMP44 le module NMP40 et de l’apparier avec votre compte de serveur audio. ■