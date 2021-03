MUSIQUE D’AMBIANCE ECLER À L’HÔTEL-DIEU

L’intégrateur Corama a réalisé la conception et l’installation de la diffusion musicale au sein des commerces du Grand Hôtel-Dieu, un bel établissement de la capitale des Gaules. Inauguré avant les fêtes de fin d’année, cette diffusion, qui couvre uniformément les deux étages de boutiques de l’hôtel lyonnais, permet une couverture sonore totalement homogène. Très discrètes, les enceintes Trail 103 sont insérées sur les rails de distribution d’énergie de l’éclairage et utilisent les connexions pour recueillir leur propre alimentation et les signaux audio issus de lecteurs ePlayer1 associés à des mixeurs eSAM402 et amplificateurs haute impédance eHSA2-150. ■