NAMM2020 – AUDIENT

Audient (distribué par Audio-Technica) présentait Evo 4, interface audio comprenant 2 E/2S. Elle sera bientôt suivie d’une Evo 8 (4 E/4 S). En réponse au développement du podcasting et du streaming, la gamme Evo propose des performances de premier plan, avec des préamplis offrant 58 dB de gain, des convertisseurs professionnels affichant 113 dB de dynamique, des DI JFET, le Smartgain, les Smart Touchpoints, des sorties HP et casques, des latences très faibles et des fonctionnalités liées au monitoring et au loopback. Des interfaces particulièrement bien équipées pour un prix tout doux. ■