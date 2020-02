NAMM2020 – BEYMA

Rejoignant les gammes de woofers récentes bénéficiant de la technologie brevetée Maltcross, Beyma présentait trois haut-parleurs de 10”, 12” et 15” avec une structure de moteur en ferrite optimisée pour des applications haute performance. Les 10MCB700, 12MCB700 et 15MCB700 (photo) sont des modèles avec une bobine de 3” (77 mm). Ils promettent des sensibilités comprises entre 96 et 99 dB, une puissance nominale de 700 W AES et des masses comprises entre 7,6 et 8 kg. La technologie Maltcross permet à ces haut-parleurs un refroidissement efficace de la bobine mobile, ce qui réduit les pertes par compression de puissance et se traduit par un SPL disponible plus constant, offrant des performances similaires aux modèles avec des moteurs et des bobines plus gros, ce qui constitue un avantage objectif en poids et en performance. ■