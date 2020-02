NAMM2020 – Chauvet DJ

La Gigbar Move offre, sur une seule barre, lyre asservie, PAR effet wash, effet Derby, laser et strobe. Ce système d’éclairage inclut deux lyres asservies de 10 W, LED quatre couleurs (RVB+UV). Doté d’un trépied et d’une pédale de commande sans fil, il comporte un sac de transport. L’Obsession est un projecteur compact à effet LED projetant des gobos rotatifs multicolores. Les roues de couleur et de gobos sont séparées pour une programmation créative. Le Pinspot Bar est une barre de six LEDs blanches naturelles de 4 000 K. Elle est dotée d’un filtre de 2 700 K, et permet différents angles de faisceau avec les filtres. Elle offre de multiples options d’accroche avec les supports oméga, fournis. Chaque pod est contrôlable individuellement. En instance de brevet, le Hurricane Bubble Haze est une machine atmosphérique polyvalente émettant des bulles, du brouillard ou des bulles remplies de brouillard. Elle a la particularité de pouvoir fonctionner en continu, le réservoir à bulles faisant recirculer le liquide et réduisant ainsi les pertes. ■