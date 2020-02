NAMM2020 – d&b AUDIOTECHNIK

d&b audiotechnik ajoute le KSL-SUB à la famille SL. Suspendu ou posé au sol, le KSL-SUB offre un petit format léger qui étend la réponse en fréquence d’un système KSL jusqu’à 36 Hz. Les subwoofers KSL-SUB et KSL-GSUB fonctionnent avec trois haut-parleurs de 15’’, deux orientés vers l’avant et un vers l’arrière (mode cardio); alimentés par une amplification active à deux voies. Mesurant seulement 100 x 90 x 45 cm et avec une masse de 82 kg, piloté par des amplificateurs d&b D80, le KSL-SUB délivre 139 dB SPL. Le KSLGSUB a une forme compacte et peut se glisser sous la scène mais peut aussi être déployé grâce à l’adaptateur KSLSUB dans le cas d’un système suspendu. Pour rationaliser le stockage pendant le transport et faciliter le montage, il est disponible en chariots avec des housses de protection. D’autres enceintes ainsi que des amplis d’installation seront annoncés à Amsterdam lors de l’ISE. ■