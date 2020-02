NAMM2020 – dBTECHNOLOGIES

VIO C est une série d’enceintes actives ligne source deux voies destinées à une Nexo installation fixe ou à la location. Elles permettent de créer des configurations linéaires horizontales ou verticales et sont dotées d’un système d’accrochage simple et rapide. La série comprend trois modèles, VIO C12 (1×12” et 1×1,4”), VIO C15 (1×15” et 1×1,4”) et VIO C212 (2×12” 1x 1,4”), équipés d’un module d’amplification Digipro G4 de 1 600 W RMS. Chaque unité VIO C offre une directivité horizontale de 22,5° pour mettre en place des clusters horizontaux incrémentables jusqu’à 360°. Les modèles VIO C12 et VIO C15 peuvent être couplés verticalement pour composer des clusters à double ligne et permettent de créer des arrays à courbure constante, jusqu’à quatre modules. ■