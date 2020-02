NAMM2020 – DIGICO

On se bousculait autour de Quantum 338, dernier modèle de la série, également le plus gros. Côté design, c’est parfaitement réussi, avec un châssis au profilé très futuriste et trois écrans tactiles de 17”, des faders motorisés de 100 mm et un large choix de cartes d’extension pour communiquer avec tous les protocoles (Dante, MADI, AES, Aviom, Klang, etc.). Quantum 338 comprend 128 entrées, 64 sous groupes et auxiliaires, une matrice de traitement 24×24, trois bacs de 12 faders motorisés et tactiles, 24 EQ graphiques 32 bandes et une quantité d’effets (réverbes, délais, chorus…), Bus master avec configurations LR, LCR, LCRS et 5.1 ainsi que deux alimentations redondantes. ■