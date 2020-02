NAMM2020 – Elation

Elation présentait le Fuze SFX (photo) , un spot LED à effets conçu pour les applications nécessitant un outil polyvalent compact et puissant. Il peut projeter des faisceaux étroits ou de large wash grâce à une conception optique efficace tout en fournissant plus de 12 000 lumens en sortie à partir de son moteur LED blanc 300 W. Mélange de couleurs CMJ plus roue chromatique, frost variable, gobos et zoom permettent une variété d’effets. Elation a également lancé une marque d’effets atmosphériques, Magmatic. Conçue et distribuée exclusivement par Elation, la marque présentera Magma, une série de machines de brume et de brouillard à base d’eau, ainsi qu’une gamme évoluée d’éclairage LED UV IP65, Prisma. ■