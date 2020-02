NAMM2020 – FOCUSRITE

ISA 828 MKII, la dernière version de son octuple préampli micro de huit canaux, reprend les fonctionnalités du modèle précédent (ISA-828), dont les célèbres transformateurs Lundahl LL1538 sur toutes les entrées et la possibilité de brancher des instruments sur les quatre premiers canaux. Mais, outre un nouvel interrupteur, on peut maintenant y raccorder une carte Dante (en option) pour se connecter au réseau audio sur IP. Cette carte, baptisée ISA ADN8, intègre un convertisseur A/N 24 bits/192 kHz huit canaux, deux ports Ethernet primaire et secondaire pour la connexion au réseau audio Dante avec redondance et basculement automatique en cas de problème. ■