NAMM2020 – GEMINI

La marque américaine présentait son système de sonorisation GX-SYS2, composé d’une tête GX-S210D DSP et d’un sub GX-M86D. Egalement exposée sur le stand de Gemini, la console de mixage quatre canaux SDJ-4000 (photo) est dotée d’un écran couleur central, de deux ports USB et d’un système totalement integré. Avec huit pads multicolores de chaque côté du deck, il est possible de connecter jusqu’à deux lecteurs multimédias supplémentaires. Le mode Lien permet de partager des bibliothèques USB et de synchroniser des lecteurs externes. ■