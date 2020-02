NAMM2020 – GENELEC

Juho Martikainen, designer, et Lisa Kaufmann, directrice générale, ont reçu les prix d’excellence technique et de créativité lors de la 35e cérémonie annuelle des TEC Awards. Genelec affiche plus de quatre décennies de haut parleurs actifs et dix ans de technologie Smart Active Monitoring, laquelle permet aux moniteurs de studio d’être mis en réseau, configurés et calibrés pour l’environnement acoustique spécifique de l’utilisateur. Le S360A, qui fait partie de la gamme des Smart Active Monitors, est un moniteur de référence actif à deux voies pour les studios musique ou de postproduction. Il est équipé d’un woofer de 10” et d’un guide d’onde de contrôle de directivité (DCW) intégré et étendu supportant son tweeter à compression à membrane en titane de 1,7”. ■