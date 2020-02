NAMM2020 – JBL

Les enceintes portables amplifiées IRX (photo) sont dotées d’un éliminateur de Larsen DBX intégré qui permet d’augmenter le niveau sonore. Grâce au streaming Bluetooth, il est possible de jouer de la musique, des bandes son et des playbacks tandis que la fonction Ducking s’assure que la voix reste toujours au premier plan. Deux entrées combo micro/ligne et une sortie cascade sur XLR complètent cette enceinte de sonorisation. ■