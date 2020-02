NAMM2020 – L-ACOUSTICS

Kara II est un système ligne source modulaire qui peut être déployé de façon autonome ou avec le subwoofer SB18.

Assemblé en tant que ligne source à courbure variable, Kara II se prête aux applications nécessitant de la clarté et des capacités de longue portée en spectacle ou en événementiel. Basé sur la conception Kara originelle, Kara II ajoute de la flexibilité grâce au Panflex (introduit en 2014 sur le système K2). Un seul boîtier Kara II offre quatre directivités horizontales : 70° ou 110° symétrique et 90° asymétrique de chaque côté. Avec un contrôle plus serré de la directivité, le réglage 70° apporte 2 dB supplémentaires par rapport au réglage 110°, augmentant la capacité de projection. Avec des angles Panflex et inter-éléments allant de 0 à 10°, une couverture de source de ligne Kara II peut être adaptée avec précision à n’importe quelle géométrie d’audience. ■