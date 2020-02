NAMM2020 – LD SYSTEMS

LD Systems a présenté un système de sonorisation actif en colonne. Destiné aux musiciens solo, aux petits combos, aux DJs ou encore aux animateurs, il est doté d’une puissance de 1 500 W RMS et d’un SPL de 130 dB maximum. Le MAUI 44 G2 repose sur les avantages sonores d’un système cardioïde en colonne et permet une dispersion contrôlée dans la plage des basses et moyennes fréquences. Combiné à un second caisson de basse, les basses peuvent également fonctionner en configuration cardioïde, offrant ainsi une sonorisation ciblée et une scène claire d’un point de vue acoustique. Découverts également sur le stand d’Adam Hall, les systèmes d’in-ear monitoring avec écouteurs U304.7 IEM et U505 IEM. ■