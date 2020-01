NAMM2020 – PIONEER DJ

Présentation de la console DJM-V10, six canaux, mixage 64 bits, convertisseurs A/N et N/A 32 bits d’ESS Technology, circuit d’horloge à faible jitter. Un DAC huit voies Sabre 32 bits est utilisé à la fois pour les sorties Master et Cabine. Pour maximiser la capacité du DAC, Pioneer DJ a boosté le circuit de sortie pour atteindre un réglage optimal. Les sorties des voies analogiques utilisent un convertisseur A/N 32 bits haute qualité (AK5578EN/ AK5574EN) avec technologie Velvet Sound d’Asahi Kasei Electronics. Le bouton de sélection d’entrée ligne/phono, la sortie master et le circuit de la sortie casque utilisent des relais mécaniques d’EM Devices Co. Ils éliminent la distorsion due à l’utilisation de composants électroniques non linéaires, annulant le bruit indésirable dans le circuit mute. ■