NAMM2020 – PRESONUS

Véritable assistant de studio, la surface de contrôle ioStation 24c de Presonus (photo) a tout pour plaire : elle combine dans un boîtier compact une interface audio USB C 24 bits/192 kHz avec deux préamplis micros XMax et est dotée d’un vrai fader motorisé de 100 mm ainsi que de touches très intuitives permettant le pilotage des sessions de travail. Compatible avec les stations audionumériques du marché (Pro Tools, Logic Pro X, Cubase, Ableton Live, etc.), elle est livrée avec Studio One Artist (v.4) ainsi qu’avec le bouquet de plug-in Studio Magic et 6 Go d’échantillons sonores. La série d’interfaces Thunderbolt Quantum se dote du modèle Quantum 4848, 32 E/S analogiques, 16 E/S Adat 44,1/48 kHz), 8×8 (88,2/96 kHz). ■