NAMM2020 – UNIVERSAL AUDIO

Il fallait vraiment jouer des coudes pour approcher le stand Universal Audio, où avaient lieu les présentations de Luna Recording System, un ensemble complet de création, d’enregistrement et de production de style analogique. Il est composé d’une interface audio équipée de UA Thunderbolt, de l’application, des extensions et des instruments, dont le Moog Minimoog, émulation du mythique synthétiseur Moog de 1971 ou le grand piano Ravel, émulation à couper le souffle d’un piano à queue Steinway modèle B. Luna sera disponible en téléchargement gratuit pour les propriétaires d’interfaces audio Apollo et Arrow Thunderbolt (Mac uniquement) dès ce printemps. ■