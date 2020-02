NAMM2020 – WARM AUDIO

Conçues autour d’un transformateur CineMag USA, les boîtes de direct Warm Audio (photo), disponibles en version passive ou active, intègrent un circuit imprimé avec pistes plaquées or et des composants discrets haut de gamme, logés dans un châssis en aluminium robuste avec des commutateurs, des boutons et des connecteurs conçus pour résister aux mauvais traitements, en tournée ou au studio. Le Pad variable intégré de -3 à -30 dB permet une polyvalence d’utilisation. Warm Audio ajoute également à son catalogue BusComp, un compresseur à VCA deux canaux, stéréo, dont le son doux et velouté ravira les amateurs de circuits classiques. ■