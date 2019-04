Voici un casque de studio pliable fermé qui convient aux besoins de monitoring, de montage et de mixage. Composé de transducteurs de 38 mm avec aimants néodyme à haute induction, il donne aussi un excellent rendu avec des dispositifs mobiles ou PC portables. L’arceau est en acier flexible, les oreillettes en aluminium léger et les coussinets sont à mémoire de forme pour plus de confort. ■