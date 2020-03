NETBOX : STOCKAGE ÉTENDU DES MESURES EN CONTINU SUR SITE

Depuis la dernière mise à jour de son firmware, un support de stockage externe (SSD, HDD, stick) peut être connecté à la Netbox NTI via USB. Cela étend la capacité de stockage de l’analyseur XL2 jusqu’à deux téraoctets. Des périodes de mesure de quatre mois (avec stockage de fichiers WAV non compressés) ou de plus de trois ans (avec des fichiers WAV compressés) ne posent plus aucun problème. Dès qu’un support de stockage formaté est connecté à la Netbox, celui-ci est mis à la disposition du système de mesure. La Netbox recherche en permanence les projets terminés et les déplace de la carte SD du XL2 vers ce stockage externe. Ainsi, le XL2 aura toujours suffisamment d’espace libre. ■