Netgear M4350, adapté pour le live

3 Nov 2025 | News Son

Les commutateurs Netgear AV M4350 sont conçus et certifiés pour l’audio/vidéo sur IP avec un service et une assistance dédiée. Ils apportent la simplicité de la gamme AV M4250, avec des alimentations redondantes et des performances accrues. L’interface Netgear AV et Engage Controller inclut des profils préconfigurés pour les principaux protocoles audio, vidéo et d’éclairage comme l’AVB, l’Art-Net, le Dante, l’AES67, le NDI, etc. Certains modèles, comme le MSM4310, disposent d’alimentations renforcées et de LEDS colorées selon le type de trafic. Comme les M4250, ils supportent l’IGMP+, l’Auto-LAG et l’Auto-
Trunk pour simplifier la configuration.

