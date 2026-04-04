Les NetPanel de Visual Productions sont des panneaux de contrôle mural d’éclairage qui peuvent piloter via Ethernet n’importe quel équipement qui accepte les protocoles que sont l’OSC, l’UDP ou le TCP. Le NetPanel est plug&play avec l’automate programmable de la marque CueCore3, ainsi qu’avec d’autres appareils AV tiers grâce à une API intégrée. C’est une dalle tactile aux lignes épurées disposant d’un écran avec rétroéclairage LED RVB, d’une embase RJ45 et d’un support de montage magnétique. La luminosité s’adapte automatiquement en fonction de la lumière ambiante. Trois modèles de surface au choix pour répondre à toutes les configurations. Fabriqué aux Pays-Bas chez Visual Productions, le NetPanel est garanti cinq ans.