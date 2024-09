Obsidian Control Systems, qui a remporté un vif succès avec sa gamme Netron de splitters DMX/RDM et de passerelles Ethernet-DMX, propose la première gamme au monde d’appareils de distribution de données IP66 pour les applications de divertissement. La gamme Netron IP66 associe la technologie éprouvée du châssis et des connecteurs de la gamme d’appareils d’éclairage Proteus IP65 d’Elation – châssis scellé sur mesure, corps moulé sous pression, peinture résistante aux chocs, ports IP et commandes tactiles – à la plateforme de données Netron. Les produits disponibles sont un node EtherDMX six ports (EN6 IP), un répartiteur DMX/RDM six ports (RDM6 IP) et un commutateur POE géré huit ports (NS8 IP).