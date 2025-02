3e partie : micros sans fils et capteurs miniatures

Les micros sans fil ont pris peu à peu une importance croissante sur les plateaux, tout comme leurs homologue miniature, que ce soit en utilisation pour la voix ou pour la captation de proximité de certains instruments.

Et l’entretien de ces deux catégories de matériel doit faire l’objet de précautions particulières.

Les micros sans fil

La différence principale entre micros filaires et sans fil est l’électronique active que ces derniers contiennent. Avant tout, il est nécessaire de retirer la batterie d’alimentation du corps du capteur. Replacez ensuite le capot pour protéger les contacts d’alimentation. En règle générale, il faut bien entendu éviter de faire pénétrer quelque humidité que ce soit à l’intérieur de l’équipement. Maintenir ce dernier à la verticale, capsule vers le haut, permet de limiter le risque par l’écoulement des excès de liquide vers le bas.

Sans démonter la grille, procédez au nettoyage du corps, comme pour les micros filaires, avec un chiffon doux humide imbibé de détergent.

L’alcool isopropylique est également utilisable, mais peut avoir des conséquences sur l’état de surface de certaines parties de l’appareil, les zones en plastique par exemple. En règle générale, il est d’ailleurs prudent d’éviter, quel que soit le produit utilisé, de trop insister sur les parties électroniques de commande et d’affichage.

À l’issue du nettoyage, ouvrez à nouveau le microphone pour vérifier qu’aucune trace d’humidité ne subsiste.

Le nettoyage de la grille et du filtre anti-pop s’opère comme nous l’avons décrit dans un paragraphe précédent.

Pockets

Avant toute action, il convient de déconnecter des boîtiers Pocket les micros serre-têtes ou les écouteurs IEM. En revanche, si l’antenne est externe, il faut la laisser en place sur le boîtier.

Vérifiez que le Pocket est éteint et retirez la batterie avant de refermer le compartiment pour protéger l’électronique interne.

La même méthode et les mêmes produits que pour les micros HF s’utilisent ensuite pour les Pockets.

Micros miniatures, cravates et serre-têtes

Avant de nettoyer les micros-cravates et les serre-têtes, retirez les bonnettes. Veillez à ne jamais appliquer de produit sur la capsule du microphone. Avec les capteurs miniatures et cravates, gardez le corps vertical capsule vers le haut et commencez le nettoyage juste en dessous de la tête et en descendant jusqu’au bas du câble.

Avec les serre-têtes, procédez partie par partie en commençant par la zone située entre la capsule et le serre-tête. Séchez la zone, puis passez ensuite à l’ensemble serre-tête lui-même. Nettoyer ensuite le câble jusqu’au connecteur.

Les bonnettes en mousse amovible se nettoient à l’eau tiède. Les savons, détergents et produits chimiques sont à éviter car ils provoquent à terme une décoloration de la bonnette.

L’idéal est de disposer de plusieurs jeux de bonnettes pour les changer, et préserver le temps de séchage de 72 h nécessaire à celles qui ont été nettoyées.

Les boîtiers de conférence

Si la plupart des principes que nous avons vus jusqu’ici s’appliquent au nettoyage du matériel de conférence, ces équipements se distinguent par le fait qu’ils ne sont pas prévus pour être utilisés dans les conditions exigeantes du spectacle. Le nettoyage va se faire avec d’autant plus de précautions.