Neumann et Merging Technologies ajoutent l’option Dante Ready sur leurs interfaces audio. Dès maintenant, le Hapi Mk III et l’Anubis SPS de Merging ainsi que le MT 48 de Neumann deviennent compatibles avec plus de 4 000 appareils Dante de marques tierces. Les utilisateurs actuels pourront bénéficier d’une mise à jour dès février.