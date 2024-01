Neumann KH 120 II

Un moniteur de proximité amélioré

En 2010, Neumann commercialisait la KH 120 A, premier modèle sous son nom après le rachat par Sennheiser de la marque Klein + Hummel.

En janvier 2016, SONO Mag l’avait classée au sommet de son comparatif d’enceintes à boomer de 5’’. Aujourd’hui, c’est une version améliorée au niveau des performances, mais surtout incluant un système de calibration intégré qui nous est proposée.

La KH 120 II est une petite enceinte active deux voies bass-reflex adaptée aux écoutes de proximité entre 1 et 2 m de distance. Neumann recommande de les placer à moins de 0,8 m du mur arrière pour éviter les problèmes de nœuds acoustiques et les creux dans le registre grave qui en résulteraient. L’utilisation en position verticale est la seule approuvée par le constructeur.

Pour obtenir une restitution équilibrée, il est recommandé d’orienter l’axe entre tweeter et woofer vers les oreilles de l’utilisateur et d’éviter les interférences avec les écrans d’ordinateur ou les meubles. On trouve ces conseils pratiques pleins de bon sens sur le guide de démarrage rapide fourni avec les enceintes et on ne peut que s’en réjouir car une enceinte, aussi performante soit-elle, est toujours fortement dépendante de sa bonne mise en œuvre dans le local d’écoute.

Le tweeter de la KH 120 II bénéficie du guide d’onde amélioré MMD pour contrôler sa directivité. Le logo Neumann passe en rouge en phase d’allumage, d’extinction ou de volume excessif.

L’avant et l’arrière de l’enceinte sont en polycarbonate composite mais on pourrait croire qu’il s’agit d’aluminium tant l’apparence « industrielle » inspire confiance. Les flancs sont en bois sans que Neumann ne précise leur épaisseur.

À l’avant, les deux haut-parleurs sont protégés des accidents de la vie en usage nomade par des grilles métalliques, ce qui est bienvenu. Le tweeter à dôme est entouré d’un guide d’onde propre à Neumann « Mathematically Modelled Dispersion » dont la forme a légèrement évolué par rapport à la première version. Il garantit une large zone d’écoute et réduit les réflexions sur la console ou le mobilier du studio.

Autre évolution subtile, le volume global de l’enceinte est un peu plus important. Le logo Neumann rétroéclairé dont l’intensité peut être atténuée par le logiciel de calibration MA 1 est rouge à l’allumage ou à l’extinction quand les enceintes sont muettes avant de passer en blanc quand elles sont opérationnelles. La couleur rouge avertit aussi d’un éventuel écrêtage et de la mise en action du limiteur de protection des haut-parleurs. Une nuance rosée apparaît lors de l’identification par le logiciel des enceintes présentes sur le réseau pour savoir « qui est qui ».

Une face arrière bien garnie

À l’arrière de la KH 120 II on trouve en haut toute une série de réglages qui ne seront actifs qu’en mode Local, activé par le switch Control sur la droite. Ce mode est identifié par une petite étoile blanche à côté des paramètres concernés.

En mode Network, c’est la calibration numérique qui contrôle tout.

En partant de la gauche, on trouve trois correcteurs électro acoustiques. Une atténuation du grave en shelf allant jusqu’à -6 dB à 50 Hz par palier de 2 ; un large creusement du bas-médium centré sur 200 Hz avec les mêmes valeurs ; un réglage en shelf vers 10 kHz plus subtil avec +1, -1,-2 dB.

Il est dommage de ne pouvoir utiliser ces correcteurs analogiques, simples mais efficaces, pour corriger en partie certains défauts évidents avant de procéder à la correction numérique pour moins la solliciter.

Au centre, on peut limiter le niveau SPL délivré par l’enceinte en modifiant sa sensibilité d’entrée. +24 dBu pour 94 dB SPL, +14 pour 100, +9 pour 108 et -1 dBu pour 114 dB SPL. C’est une possibilité astucieuse pour optimiser la chaîne de gain analogique en fonction du volume nécessaire et aussi pour éviter des niveaux excessifs accidentels. Juste à côté, un potentiomètre permet d’atténuer le niveau d’entrée en continu jusqu’à -15 dB.