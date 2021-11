NEUMANN KH 750, CAISSON DE BASSE AES67

Ce sub actif doté d’une connectique AES67 est une déclinaison du modèle KH 750 DSP. Il prend en charge l’application MA 1 Neumann destinée à un alignement automatique de l’ensemble du système d’écoute en fonction de la pièce dans laquelle il est installé, agissant en amplitude et en phase, y compris en association avec des moniteurs analogiques. Ses deux connexions réseau AES67 sont conformes aux normes de diffusion ST 2120 et ST 2022-7. Elles assurent en outre une totale intégration dans une infrastructure réseau Dante. Ce sub KH 750 AES67 est assurément le caisson de basse idéal pour une intégration dans une configuration audio IP. ■