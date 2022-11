Neumann M 49 V

Le microphone M 49 V est une réédition reprenant le circuit interne du M 49 C, avec un tube plus compact, générant moins de bruit. Le sélecteur de directivité s’adapte à la tension secteur et est compatible avec les anciennes versions des M 49. Le M 49 V reprend le connecteur RF de la version historique du micro M 249. Une configuration avec des commutateurs internes est possible en option. Le filtre infrasonique, qui protège le transformateur de sortie BV11 des effets de distorsion indésirables, peut être abaissé de 30 Hz à 12 Hz, pour obtenir la même réponse en fréquence que celle des premiers M 49. Comme pour le modèle M 49 B, le réglage de directivité cardioïde fixe du M 49 V améliore le rapport signal-bruit d’environ 3 dB. ■