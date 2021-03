NEUMANN MA 1

Destiné à la calibration acoustique et la correction de pièce, ce système se compose d’un microphone de mesure Neumann calibré individuellement et du logiciel correspondant pour Mac et PC. Pour la correction de pièce, le logiciel analyse l’environnement d’écoute, puis les données de correction sont stockées et traitées dans les systèmes de monitoring DSP. L’offre est proposée pour l’ensemble des systèmes stéréo DSP de la gamme KH. Les paires stéréo KH 80 DSP peuvent être contrôlées directement par le logiciel, et toutes les autres paires stéréo non DSP de la gamme KH peuvent être alignées en les raccordant aux sorties analogiques du caisson de basse KH 750 DSP, permettant des basses étendues, la correction de pièce et la linéarisation de phase des enceintes analogiques. ■