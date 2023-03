Neumann NDH 30

La conception de ce casque a pris environ deux ans, incluant des tests sur le terrain en trois phases avec des ingénieurs du son, comme pour tous les produits Neumann. Le NDH 30 arrive après le NDH 20 qui était un modèle fermé destiné aux musiciens pendant l’enregistrement ou au travail en milieu bruyant tel que le montage son pendant les voyages en train. Certains éléments sont communs aux deux modèles, c’est le cas du bandeau et du système de fixation des oreillettes. La forme de ces dernières est proche mais le diamètre de celles du NDH 30 est supérieur et surtout la coque n’est plus fermée mais ouverte avec une grille aux ouvertures de forme hexagonale.

Le NDH 30 est livré dans une belle boîte en carton avec un câble de qualité sur lequel nous reviendrons et une housse en soie synthétique. Pour un usage pro et nomade, on aurait préféré une boîte rigide plus protectrice genre Pelicase.

Une conception ultra soignée

La construction inspire d’emblée confiance. Le bandeau en aluminium, le système de fixation et d’articulation des oreillettes et même les pièces en plastique dégagent une impression de robustesse évidente. De ce point de vue, on en a vraiment pour son argent, qualité allemande oblige.

Sebastian Schmitz, chef de produit studio chez Neumann, insiste sur le soin apporté aux moindres détails dans la conception et la fabrication de ce casque.

« Notre objectif avec le NDH 30 était d’atteindre le même rendu sonore qu’avec les moniteurs de studio équipés de DSP Neumann calibrés avec notre nouveau système MA 1. Ce système permet d’avoir le même son quel que soit le local d’écoute. Ça peut sembler être une simple formule marketing mais c’est pourtant le cas. J’ai moi-même calibré nos moniteurs aussi bien dans des salles de montage que dans des halls d’exposition et j’ai obtenu exactement le même résultat partout. C’est précisément la référence sonore du MA 1 que nous avons reproduite avec le NDH 30. Il possède le caractère et l’image sonore des moniteurs Neumann calibrés avec MA 1, ce qui vous permet de commencer un mix au casque et de l’achever sans souci de compatibilité en studio. Sans compter que le contrôle qualité de mixage au casque est devenu très important avec l’essor du son immersif en binaural !