NEUTRIK acquiert la société CONNEX GmbH

Le groupe Neutrik, spécialiste de solutions de connectivité pour les applications audiovisuelles avec ses marques Neutrik et Rean, vient d’acquérir Connex, qui produit et développe des composants pour l’industrie événementielle professionnelle et les applications industrielles. Connex a été fondée en 1990 et est basée à Oldenbourg, au nord de l’Allemagne. Le portefeuille de produits comprend des solutions pour les applications mobiles ou stationnaires. Il s’agit notamment des systèmes de distribution d’énergie, des solutions de fibre optique, des produits vidéo, des composants Ethernet, des répartiteurs, des systèmes de raccordement, des boîtiers de scène, du câblage et des appareils de mesure. Connex se concentre sur des produits standardisés, mais développe également des solutions individuelles et fournit des services de conseil et une assistance dans la mise en œuvre de projets. Le groupe Neutrik emploie environ 1 000 personnes dans le monde. ■